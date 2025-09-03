Захарова: Россия действительно ожидает ответного визита Трампа

Россия ожидает ответного визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после саммита в Анкоридже. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Об этом сказал президент нашей страны по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он публично пригласил президента США в Россию. Что касается всех остальных деталей, это к администрациям президентов и нашей страны, и США", — сказала дипломат. 15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о "существенном прогрессе", но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине. Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".