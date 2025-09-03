В Кремле оценили слова Трампа о «заговоре против США»

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что слова американского лидера Дональда Трампа о «заговоре против США» со стороны РФ, Китая и КНДР были иронией. Его слова приводит ТАСС.

По словам Ушакова, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын не помышляют о заговоре против Соединенных Штатов, поскольку понимают роль Вашингтона в нынешних международных раскладах. Он подчеркнул, что «и мыслей таких» ни у кого из трех лидеров не было.

В ночь на среду по московскому времени, когда в Пекине проходил военный парад, Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США».