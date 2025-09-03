Захарова высказалась об ожидании ответного визита Трампа в Россию

Российская сторона ждет президента США Дональда Трампа с ответным визитом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Об этом сказал президент нашей страны [Владимир Путин] по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Путин публично пригласил главу Белого дома в Россию. Дипломат добавила, что решение вопроса о возможных сроках визита находится в компетенции администраций президентов России и США.

15 августа в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Путин пригласил Трампа в Москву. Американский лидер ответил, что это интересно и вполне возможно.