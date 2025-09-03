Захарова высмеяла слова президента Финляндии о «победе» над СССР в 1944 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «мракобесием» слова президента Финляндии Александера Стубба о «победе» над СССР в 1944 году.

© Газета.Ru

Об этом она сказала в интервью ТАСС.

«Вообще какое-то мракобесие, это просто то же самое, что сказать, что дважды два — это сорок восемь, понимаете?» — сказала дипломат.

По ее словам, российская сторона напомнила Стуббу дважды, что произошло в 1944 году. Захарова напомнила, что тогда Финляндия отказалась от поддержки нацизма и Гитлера и повернула свое оружие против них.

Если под возможностью договориться с Россией Финляндия рассматривают эту концепцию, тогда ей стоит начать сражаться против Украины «как с действительно продолжателем идеи нацизма и гитлеризма», добавила представитель МИД РФ.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выражал уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, и оно будет найдено в 2025 году.