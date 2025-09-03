Президент РФ Владимир Путин, а также лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и в мыслях не имели устраивать заговор против США.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что на параде в Пекине против Вашингтона "плели заговор".