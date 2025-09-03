Президент РФ Владимир Путин, а также лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и в мыслях не имели устраивать заговор против США.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что на параде в Пекине против Вашингтона "плели заговор".
"Я хочу сказать, что никакие заговоры [против США] никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров [РФ, КНР и КНДР] не было", - пояснил Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. "Кроме того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", - уточнил он.