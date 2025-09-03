В Кремле ответили на обвинение Трампа России, Китая и КНДР в заговоре

В Кремле прочитали заявление президента США Дональда Трампа о «заговоре» председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына.

О реакции Москвы рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео доступно в его Telegram-канале.

«Он — опять-таки, я думаю не без иронии — сказал, что якобы те трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Вот я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, даже мысли об этом ни у кого из этих троих лидеров не было», — отметил он.

Ушаков подчеркнул, что все понимают, какую роль играют США, нынешняя администрация президента Дональда Трампа и лично американский лидер в международных раскладах.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. Он попросил председателя КНР передать «самые теплые приветствия» лидерам России и КНДР, пока против Соединенных Штатов готовится «заговор».