Путин оценил значение Дальнего Востока для России

Дальний Восток - это стратегически важный макрорегион России. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил Владимир Путин. По словам президента, все объекты современные, имеют хорошие перспективы для развития и в целом складываются для огромного, «стратегически важного макрорегиона».

Российский лидер отметил, что при развитии инфраструктуры региона нужно помнить о необходимости сохранения экосистемы Дальнего Востока. За время поездки Владимир Путин уже посетил интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык», представленную во владивостокском филиале национального центра «Россия». Он также в режиме видеосвязи принял участие в открытии транспортных объектов на Дальнем Востоке, в частности международного терминала аэропорта Хабаровска.

Глава государства пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. Завтра президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих. Форум проходит при информационной поддержке Газпром-Медиа Холдинга.