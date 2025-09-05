Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

Президент России Владимир Путин рассказал, что мост из России в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) планируют открыть в 2026 году. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«[Мост] в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную должен быть открыт в следующем году», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что военнослужащие из КНДР размещены только на территории России.