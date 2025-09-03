Захарова раскрыла, что Западу «надо и придется» сделать в отношении Украины

Газета.Ru

Регулярные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине демонстрируют, что Запад не хочет работать с первопричинами конфликта, но ему придется это сделать.

МИД России поставил Западу ультиматум по Украине
© Global Look Press

Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят, или не могут начать работать с первопричинами кризиса. Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, может быть, отсрочить наступление неминуемого. Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии», — сказала Захарова.

Говоря о первопричинах, она уточнила, что речь идет о «нацистской сущности» украинской власти, которая не учитывает интересы людей, проживающих на территории страны.

Западу не хочется работать с первопричинами конфликта, ведь это будет противоречить всему, что он делал последние годы, но «надо и придется», констатировала представитель МИД РФ.

Захарова назвала условие реальных гарантий безопасности для Украины

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». По его словам, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами.