Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров Москвы и Киева

Сроки очередного раунда переговоров между Россией и Украиной зависят от выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

«Сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что они также зависят от рассмотрения Киевом российских предложений, выдвигавшихся в ходе переговорных треков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, но точных сроков встреч сторон пока нет, пишет Ura.ru.