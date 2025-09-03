В МИД оценили реакцию Киева на предложения Трампа

Киев продолжает отвергать возможность мирного урегулирования конфликта, несмотря на позицию администрации президента США Дональда Трампа. Такую оценку реакции властей Украины дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Киевский режим, и, конечно, его западноевропейские, натоцентричные спонсоры кооперабельность не демонстрируют. Они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов», — сказала она в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, Трамп и его администрация демонстрируют «искреннюю заинтересованность» в урегулировании украинского кризиса. Дипломат подчеркнула, что Украина и Запад не имеют «морально-этических» и объективных оснований отвергать его предложения.

Ранее Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон обсуждают дату и место проведения нового раунда переговоров.