Путин и Ким Чен Ын проводят двустороннюю встречу

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проводят двустороннюю встречу в Пекине.

Лидеры России и КНДР отправились на двусторонние переговоры на одном Aurus, передает корреспондент ТАСС.

Оба лидера стали почетными гостями торжеств, посвященных 80-й годовщине победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны, и воспользовались возможностью провести такие переговоры. Встреча проходит на территории комплекса "Дяоюйтай", на время визита ставшего резиденцией российского лидера.