В МИД России сделали заявление о новом раунде переговоров с США

Lenta.ruиещё 1

Москва и Вашингтон обсуждают дату и место проведения нового раунда переговоров. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

© ТАСС

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что РФ и США запланировали очередной раунд двусторонних консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что они пройдут по линии МИД.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Москва проявляет гибкость в переговорах по урегулированию украинского конфликта, а американская сторона добросовестно ведет этот процесс.