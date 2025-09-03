Путин прибыл на военный парад в Китае

Президент России Владимир Путин прибыл на военный парад в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

На мероприятии ожидается 26 глав иностранных государств и правительств, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как уточнил помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, российский лидер будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от него займет лидер КНДР Ким Чен Ын, который также приехал на парад.

31 августа глава России прибыл в Китай с четырехдневным визитом для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.