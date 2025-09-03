Лавров: США прилагают активные усилия по украинскому урегулированию
Власти Соединённых Штатов прилагают активные дипломатические усилия по разрешению конфликта на Украине.
Об этом журналистам индонезийского издания «Компас» сказал глава МИД России Сергей Лавров.
«В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация», — приводятся слова Лаврова на сайте ведомства.
Лавров отметил, что для закрепления мира на Украине важно признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии.
По словам главы МИД, Россия рассчитывает, что переговоры с Украиной будут продолжены.