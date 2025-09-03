Лавров заявил, что Россия и Индонезия обсуждают ряд проектов в ТЭК
Россия и Индонезия обсуждают ряд крупных совместных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса.
Об этом журналистам индонезийского издания «Компас» сказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа», — приводятся слова Лаврова на сайте ведомства.
Индонезия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в декабре в России подпишут соглашение о зоне свободной торговли.