Лавров заявил, что Россия и Индонезия обсуждают ряд проектов в ТЭК

Россия и Индонезия обсуждают ряд крупных совместных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса.

Об этом журналистам индонезийского издания «Компас» сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа», — приводятся слова Лаврова на сайте ведомства.

Индонезия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в декабре в России подпишут соглашение о зоне свободной торговли.