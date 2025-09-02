Словами о сидящей на дне колодца жабе премьер-министр Словакии Роберт Фицо отчетливо показал, насколько далеки лидеры ряда стран Евросоюза от понимания происходящих в мире событий, рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Глава кабмина во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с «жабой на дне колодца», которая не видит, что находится наверху.

«Это, видимо, какая-то сказка, это, скорее всего, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор, где они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца, и не понимает, что происходит наверху. Это собственно такая аллегория», — пояснил Песков.

Напомним, что Путин прибыл в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Глава России принял участие в саммите ШОС, провел ряд встреч с мировыми лидерами.