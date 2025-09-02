Путин назвал единственную цель России на Украине

В Пекине состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо, в ходе которой политики обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер высказался о целях Москвы в конфликте на Украине, о возможных гарантиях безопасности и о потенциальном сотрудничестве с Вашингтоном и Киевом на ЗАЭС. Фицо, в свою очередь, пожаловался на удары ВСУ по объектам энергетики и рассказал, почему считает ЕС «жабой на дне колодца».

Во вторник, 2 сентября, в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай состоялась встреча российского лидера с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе переговоров политики уделили особое внимание конфликту на Украине.

В частности, Путин заверил представителя ЕС, что у России «не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать». Опасения Европы по поводу возможного «нападения» со стороны РФ президент назвал чушью и нагнетанием истерии.

Он напомнил, что украинский кризис — это прямое следствие политики Запада и госпереворота на Украине, а не «российской агрессии».

«Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чём суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — сказал Путин.

В этой связи российский лидер упомянул улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, саммит на Аляске показал, что новая администрация США «слышит» Россию. Он рассказал Фицо, что между странами «намечается взаимное понимание», и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

Фицо, в свою очередь, обратил внимание на абсолютно противоположную позицию Евросоюза.

«Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой. И я иногда очень разочарован, что Евросоюз, несмотря на то что я высоко уважаю Евросоюз, не способен реагировать на движение в мире», — признался он, добавив, что «не понимает некоторые решения» ЕС.

Гарантии безопасности и членство Киева в НАТО и ЕС

В ходе беседы политики также обсудили вопрос членства Украины в ЕС и НАТО. Фицо заметил, что, с одной стороны, каждая страна имеет свободу выбора, но, с другой, Украина для присоединения к ЕС должна сперва удовлетворить все требования, выдвинутые блоком. При этом стать членом НАТО Киев не сможет никогда, уверен Фицо.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что против вступления Украины в ЕС Россия никогда не возражала. Что касается НАТО — это «другой вопрос», считает глава Кремля.

«Здесь речь идёт об обеспечении безопасности РФ. Причём не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наша позиция здесь известна: мы считаем это для себя неприемлемым», — напомнил он.

Президент предупредил, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счёт безопасности других стран, в том числе за счёт России.

В то же время он заявил, что варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта есть. Этот вопрос, по его словам, обсуждался в Анкоридже. «Мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус», — уверен Путин.

Атаки ВСУ по объектам энергетики и сотрудничество на АЭС

Ещё одной темой беседы стала энергетика и атаки ВСУ на объекты газовой и нефтяной инфраструктуры. Словацкий премьер заявил, что Братислава «очень жёстко реагирует» на удары, наносимые Киевом по объектам энергетики. Речь идёт, в частности, об атаках ВСУ на трубопровод «Дружба».

Фицо сообщил, что в пятницу намерен встретиться с Владимиром Зеленским в городе Ужгород и «очень серьёзно» обсудить этот вопрос. «Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — сказал он.

Политик также заявил, что Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа. Более того, он выразил желание сотрудничать с Москвой в энергетической области, в том числе в вопросе поставок газа и нефти.

Путин, со своей стороны, отметил, что Россия «очень долго терпела» постоянные удары ВСУ по её энергообъектам, однако впоследствии начала серьёзно отвечать. Теперь, когда украинская сторона пытается нанести ущерб России, она наносит ущерб её партнёрам.

«Ну что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии — и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — посоветовал Путин.

В продолжение темы президент допустил трёхстороннее сотрудничество с США и Украиной на Запорожской атомной электростанции. Этот вопрос, по его словам, также косвенно обсуждался на Аляске.