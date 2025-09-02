Путин: Никто не заменит Белоруссию для России

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 сентября, заявил, что ни одной стране не удастся заменить Республику Беларусь для Москвы.

Во время встречи Путина с президентом страны Александром Лукашенко тот поздравил российского коллегу с успешным российско-американским саммитом, прошедшим на Аляске, и заявил, что Минск продолжит поддерживать Россию в урегулировании конфликта на Украине.

Кроме того, Лукашенко в ответ заявил, что никакое государство не заменит Россию для Белоруссии. Он добавил, что планирует обсудить вопросы сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества, передает сайт Кремля.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Китае началась примерно в 23:15 по местному времени.

30 августа российский лидер направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко по случаю его дня рождения. В ней Путин тепло поздравил белорусского коллегу, отметив его многолетнюю деятельность на посту главы Республики Беларусь, которая снискала искреннее уважение как белорусских граждан, так и россиян. Также российский лидер отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между Москвой и Минском, а также в защиту общих интересов государств на международной арене.