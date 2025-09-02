Путин оценил инициативу КНР по глобальному управлению

Китай предложил хорошую инициативу по глобальному управлению. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит в Пекине, сообщает РИА Новости.

2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций России и Китая. Во время этой встречи Си Цзиньпин в том числе назвал российско-китайские отношения образцом международных отношений, отметив, что РФ и КНР находятся в состоянии добрососедства, дружбы и стратегического взаимодействия.

Кроме того, Си Цзиньпин предложил Путину «идею глобального управления».