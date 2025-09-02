Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу "повернуть штыки против нацистов" на Украине, как в 1944 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя слова Стубба о том, что его страна "победила" в войне с Советским Союзом в 1944-м.

"Если 1944 год "не отпускает" Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И. В. Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов - сейчас в их роли выступает режим Зеленского, - написала она. - Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной "победы 1944 года" своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины, и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться".