В МИД прокомментировали преследование УПЦ со стороны украинских властей

Власти Украины выдумали псевдоправовой механизм для уничтожения крупнейшей конфессии в стране — Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украинская власть совершает очередной шаг в череде действий по удушению ортодоксального православия на Украине, которое является главенствующим для миллионов православных Украины», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что украинские власти следуют созданным им механизму, чтобы лишить крупнейшую конфессию и крупнейшие приходы республики правовой субъектности, а затем подвергнуть их разграблению и уничтожению.

Ранее стало известно, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.