Глава Сербии Александр Вучич обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посоветовать возможные пути улучшения отношений Москвы и Белграда. Об этом пишет ТАСС.

Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине, провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

3 сентября глава России будет присутствовать на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

«Я думаю, что это важно услышать, и я хочу внимательно выслушать ваши советы и предложения для развития наших отношений в будущем», — отметил Вучич.

Вучич: Сербия будет сохранять нейтралитет по отношению к России

Глава Сербии поблагодарил Путина за теплый прием и выразил уверенность, что двусторонние отношения стран удастся укрепить и поднять «до самого высокого уровня».