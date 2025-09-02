Раскрыты темы переговоров Путина и Вучича

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл темы переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Его слова передает РИА Новости во вторник, 2 сентября.

«Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей: энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас», — заявил политик.

Сербский лидер подчеркнул, что ценит возможность личных встреч с российским президентом.

«Я всегда очень доволен, когда президент имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации», — отметил Вучич.

Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку, оказываемую как Сербии в целом, так и сербскому народу.

Ранее 2 сентября сообщалось, что президент России провел встречу с сербским лидером в Пекине. В ходе беседы Вучич заверил Путина, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта.