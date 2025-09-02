Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что ВСУ столкнутся с наказанием за гибель жителей Курской области на минном поле. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что двое мирных жителей подорвались на минном поле в Рыльском районе региона. Мужчины 38 и 28 лет погибли.

Шеремет заявил, что вскоре станут известны имена исполнителей задокументированных Россией преступлений ВСУ. Депутат добавил, что преступники будут нести заслуженное наказание.

«Их [ВСУ - прим.ред.] античеловеческие методы ведения войны направлены исключительно против стариков, женщин, детей и гражданской инфраструктуры», - подчеркнул Шеремет.

По его мнению, это ставит украинских военнослужащих «вне закона и общепринятых международных норм и правил».