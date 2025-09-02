Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Евромайдан на Украине произошел в результате «ментальной перезагрузки» украинцев. Об этом сообщает NEWS.ru.

Нилов заявил, что Евромайдан стал результатом идеологической работы, которую проводил западные страны. По его мнению, эта работа в 2014 году привела к «ментальной перезагрузке» общества.

«Прежде всего работали с общественными организациями, работали с молодежью», - подчеркнул депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что за всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО. Захарова отмечала, что в странах Балтии и в Польше разворачивали лагеря по подготовке боевиков для отправки на Украину.

По ее словам, представители стран НАТО принимали участие в переворотах под видом «помощников, инструкторов, советников».