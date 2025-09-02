Кремль раскрыл список соглашений, подписанных между Россией и КНР

Россия и Китай 2 сентября подписали 22 документа о двустороннем сотрудничестве. Список соглашений опублликовала пресс-служба Кремля.

© Вечерняя Москва

Договоры затрагивают разные сферы. В список вошли — сельское хозяйство, здравоохранение, образование, космос, атомная энергетика и СМИ.

Особую важность представляют: документ о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, а также меморандум между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией о включении российского научного прибора в миссию «Чанъэ-7».

Помимо этого, между сторонами заключены меморандумы и соглашения в области инноваций, научных исследований, цифровой трансформации здравоохранения, ветеринарного контроля, уточнили в пресс-службе.

Переговоры Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина прошли в узком кругу в провинции китайского лидера «Чжуннаньхай». На встрече также присутствовали главы МИД и МО России Сергей Лавров и Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, а также замглавы администрации лидера РФ Максим Орешкин.