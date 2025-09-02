В Кремле рассказали детали разговора Путина и Фицо

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в данный момент продолжают обсуждение наиболее чувствительных вопросов двухсторонних отношений тет-а-тет.

Об этом сообщил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Разговор пока продолжается еще. Сейчас лидеры остались один на один, и они обмениваются мнениями по наиболее чувствительным вопросам», — указал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что Путин и Фицо уже обсудили ряд основных тем и их разговор был «очень полезным».