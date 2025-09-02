Путин объяснил суть конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин пояснил суть конфликта на Украине - Россию вынудили защищать свои интересы и людей в Донбассе.

"Конфликт на Украине, я уже об этом многократно говорил, только что на мероприятиях ШОС сказал, связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине", - отметил Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Он добавил, что несмотря на то, что руководители Польши, Франции и Германии поставили свои подписи как гаранты договоренности между властью и оппозицией в 2014 году на Украине, через буквально пару дней произошел государственный переворот.