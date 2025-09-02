Путин допустил трехстороннее сотрудничество РФ-США-Украина

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 сентября, заявил, что допускает трехстороннее сотрудничество РФ-США-Украина.

© Администрация президента РФ

Помимо этого, российский лидер не исключил возможности сотрудничества с Америкой на Запорожской АЭС.

— Кстати говоря, мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы в принципе, пока косвенно, эти вопросы уже с ними обсуждали... И если сложатся благоприятные обстоятельства — мы обсуждали это с американскими коллегами — мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать, — цитирует Путина Интерфакс.

На встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине российский президент также заявил, что Москва никогда не была против членства Украины в Евросоюзе (ЕС). Кремль считает неприемлемым только членство в Организации Североатлантического договора (НАТО).

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждала, что глава Украины Владимир Зеленский и Путин, по мнению американской администрации, не готовы самостоятельно завершить военный конфликт.