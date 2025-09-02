Фицо поблагодарил Путина за гостеприимство во время визита на Парад Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил президента России Владимира Путина за гостеприимство, оказанное РФ словацкой делегации в ходе ее визита в мае в Москву на парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером в Пекине.
"Я хочу поблагодарить за гостеприимство, которым пользовалась наша делегация в связи с [визитом, посвященным] празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны. Для всех нас (членов делегации - прим. ТАСС) это было действительно впечатляющим [опытом], и, поверьте мне, я не жалею, что я приехал", - сказал словацкий премьер.