Фицо поблагодарил Путина за гостеприимство во время визита на Парад Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил президента России Владимира Путина за гостеприимство, оказанное РФ словацкой делегации в ходе ее визита в мае в Москву на парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером в Пекине.