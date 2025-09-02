«Страшный геноцид»: Патрушев предостерег Токио от серьезной ошибки

Помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев предостерег Японию от новой милитаризации. Как сообщает aif.ru, об этом он заявил накануне отмечаемого 3 сентября Дня победы над милитаристской Японией и 80-летия окончания Второй мировой войны.

Патрушев отметил, что сейчас Токио не признает очевидные факты и пытается обелить злодеяния японских военных в годы Второй мировой войны.

«Японским дипломатам было бы полезно вспомнить о том, какой страшный геноцид корейцев и китайцев учинила японская армия», — сказал он, напомнив о гибели не менее 50 млн человек на территории Индокитая.

Говоря о заявлениях о том, что Россия якобы незаконно напала на Японию и оккупировала территорию, помощник президента отметил, что сегодня Токио нужна не справедливость, а ресурсы — и минеральные, и биологические. Кроме того, Токио готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей — это напрямую затрагивает интересы РФ в области национальной безопасности.

Патрушев сообщил, что на Западе обсуждают легализацию морского пиратства

Вместе с тем декларируемый японцами пацифизм остался лишь на бумаге — Патрушев отметил, что Токио планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, а так называемые эсминцы-вертолетоносцы на деле могут принимать новейшие истребители типа F-35.

«По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны», — заявил помощник президента.

Однако главная угроза кроется в национальном самосознании японцев, среди которых происходит сдвиг к «оголтелому реваншизму». По словам Патрушева, Россия не ждет возобладания «здравого смысла» среди японских элит. Москва наращивает оборонительный потенциал на Дальнем Востоке, усиливает морскую мощь на Тихом океане. Сам Тихоокеанский флот показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности.