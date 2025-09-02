Президенту Финляндии Александру Стуббу следует начать изучать историю после его слов о победе Хельсинки над Советским Союзом. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«[Стубб] просто дурак. Я понимаю, что он, может быть, плохо учился в школе и не знает, что в 1944 году Финляндия проиграла войну [с СССР] и вышла из коалиции с Германией», — сказал Чепа.

Россия прекрасно понимает, что обязательства, которые Финляндия ранее брала на себя, были нарушены, когда к власти пришел Стубб, подчеркнул он. Ему нужно изучать учебники истории, «если там эти события сохранились должным образом», заявил депутат.

До этого Александр Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.