Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына в Пекине

Возможность провести встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия главы Северной Кореи в Пекин вечером 2 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству ТАСС.

2 сентября газета The New York Times отмечала, что Путин, Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые вместе встретятся в Китае.

Южнокорейское агентство Yonhap писало о том, что Ким Чен Ын может провести встречу с Путиным и Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.