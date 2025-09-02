Путин заявил о стремлении России к развитию отношений с Китаем и Монголией

Российские власти стремятся развивать отношения и с Монголией, и с Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран.

По его словам, речь о многостороннем развитии взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений с этими государствами.

При этом Россия, продолжил президент, считает важным, чтобы успешное сотрудничество стран приобретало новые грани.

"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки", - сказал Путин.

Китайские власти придают большое значение проектам с участием России и Монголии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Взаимодействие, по его словам, происходит в сфере экономики, науки и техники, кроме того, налажено экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Путин начал переговоры с лидерами двух стран

"Это ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай - Монголия - Россия, - уточнил председатель КНР. - Китайская сторона это высоко ценит".

По его словам, Китай готов к укреплению политического доверия с Россией и Монголией.

В свою очередь, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что власти его страны последовательно прилагают усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с РФ и КНР.

Седьмой трехсторонний саммит лидеров России, Китая и Монголии проходит в Доме народных собраний в Пекине. В таком формате встреча организована впервые за три года. Сотрудничество трех стран развивается по ряду направлений - в том числе в энергетике (главные проекты - строительство газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай в продолжение проекта "Сила Сибири - 2") и в транспортной сфере.