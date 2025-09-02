Япония уже не придерживается декларируемого пацифизма, сейчас он остался только на бумаге. На деле же Токио строит сверхсовременный подводный флот, сообщил помощник президента России Николай Патрушев в беседе с aif.ru.

«Декларируемый Токио пацифизм остался только на бумаге. ... В японском флоте имеются так называемые эсминцы-вертолетоносцы ... На самом деле, это настоящие авианосцы, способные принимать новейшие истребители типа американских F-35», — сказал Патрушев.

Он также отметил, что к 2030 году Япония намерена нарастить флот до 22 субмарин. В связи с этим чиновник выразил надежду на то, что Токио перестанет «проводить самоубийственную политику милитаризации, бряцать оружием в сторону двух мощнейших сопредельных держав».

Ранее японская газета The Mainichi выступила с призывом наладить отношения с Россией.