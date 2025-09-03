Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада победы в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФ в качестве главного гостя парада приехал последним к месту проведения торжеств. После обмена рукопожатиями с китайским лидером они вместе прошли на церемонию фотографирования на Южной площади Императорского дворца. Оттуда главы делегаций отправились на трибуны на площади Тяньаньмэнь.

Президент РФ шел по правую руку от Си Цзиньпина, по левую от председателя КНР был лидер КНДР Ким Чен Ын, и они обменялись несколькими фразами. Затем гости заняли места на центральной трибуне.

Ранее Путин заявил, что Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважительный диалог с зарубежными партнерами.