Визит президента РФ Владимира Путина в Китай стал одной из самых обсуждаемых тем текущего времени, ей уделили внимание фактически все крупные мировые СМИ. По словам китайских журналистов, ажиотаж настолько высок, что некоторые западные страны не смогли оправиться от шока, вызванного увиденным.

© kremlin.ru

«Путин посещает Китай с половиной правительства – Франция обескуражена происходящим», – пишут авторы китайского издания Baidu.

В статье говорится, что визит Владимира Путина в Китай сопровождался внушительной делегацией, включающей ключевых министров, нескольких вице-премьеров и значительное число представителей ведущих российских компаний. Фактически, половина российского правительства в настоящее время находится в КНР, что подчеркивает чрезвычайную важность данного визита. Неудивительно, что мировое сообщество внимательно следит за всеми мероприятиями с участием российского лидера.

Обозреватели отмечают исключительный уровень приема, оказанного китайской стороной: ковровая дорожка, протянувшаяся от трапа самолета в аэропорту Биньхай, и почетный караул стали впечатляющим зрелищем. Подобный прием вызвал заметное беспокойство в западных странах.

В КНР обратили внимание на особо острую реакцию Франции на визит Путина. Французские СМИ выразили возмущение тем, с какими почестями встречали российскую делегацию, а также уверенным поведением Путина, который стал одной из ключевых фигур на саммите ШОС, опровергая заявления об изоляции России.

В КНР иронично отметили, что французы были крайне разгневаны происходящим. Подчеркивается недовольство Франции, как одного из главных сторонников давления на Россию, почестями, оказанными Путину. При этом авторы Baidu напомнили, что в 2017 году европейцы сами стремились пригласить Путина в Париж, что было важно для только что избранного Эммануэля Макрона.

В заключение журналисты отметили, что международные отношения диктуются не постоянными дружескими или враждебными связями, а долгосрочными интересами, пишет АБН24.

