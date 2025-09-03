СМИ: Путин передал сигнал Белому дому с саммита ШОС

Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОН в Китае вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, передав Белому дому своеобразный сигнал. Об этом сообщили репортеры телеканала NBC.

© Администрация президента РФ

Авторы материала отмечают, что перед встречей лидеры России и Индии провели личную часовую беседу, после которой Путин публично назвал Моди своим близким другом.

Помимо этого, на саммите также присутствовал председатель Китая Си Цзиньпин, который вместе с Путиным и Моди обменивался дружескими жестами. Такое поведение продемонстрировало готовность противостоять давлению со стороны США, считает телеканал.

Ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии на саммите ШОС, заявив, что она носит показной характер.

Си Цзиньпин послал коллективному Западу грозный сигнал

Оценивая переговоры между США и Индией по вопросу торговых отношений, он признал медленный ход обсуждений, но выразил надежду на то, что власти государств смогут разрешить существующие между ними противоречия.