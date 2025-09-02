В секретариате Медведева похвалили реакцию канцлера Австрии на его слова о НАТО

Секретариат зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева назвал правильной реакцию канцлера Австрии Кристиана Штокера на слова о последствиях для Вены в случае вступления в НАТО.

"Это правильная реакция. Сказали, что Австрии туда не нужно - они без скандала и согласились. Молодцы", - сказал ТАСС помощник Медведева Олег Осипов.

Внеблоковый статус Австрии установлен в отдельном конституционном законе. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны.

При этом министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее заявила, что открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности, отметив, что обсуждение членства страны в НАТО могло бы быть "весьма плодотворным".

Медведев в ответ указал, что Россия уже отреагировала на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, и для Австрии "также никто исключений делать не будет".

Канцлер Австрии через несколько дней сообщил, что страна не будет пересматривать политику нейтралитета, вступление в НАТО не стоит на повестке дня.