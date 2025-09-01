Премьер Непала раскрыл темы переговоров с Путиным

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли рассказал о темах, которые были затронуты во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, во время беседы с Путиным были подняты темы укрепления отношений между Россией и Непалом, а также дальнейшего развития сотрудничества. При этом он заявил, что такое сотрудничество может касаться областей культуры, торговли и инвестиций.

«Провел двустороннюю встречу в Тяньцзине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Наши беседы были сосредоточены на дальнейшем укреплении непальско–российских отношений и развитии взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, торговли и инвестиций», — заявил он.

Напомним, что Путин и Оли встретились во время саммита ШОС в Тяньцзине.