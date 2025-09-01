Президент РФ Владимир Путин оценил отношения России и Непала. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, у России и Непала всегда были близкие отношения, а также похожие позиции по ключевым вопросам в международной повестке дня. Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Непала Шарма Оли во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

«Хочу отметить, что у нас никогда не было никаких проблем. Более того, по ключевым по вопросам международной повестки дня наши позиции или очень близки, или совпадают», — заявил он.

Помимо этого он также добавил, что гражданам России «будет интересно» познакомиться с культурой Непала. В связи с этим он предложил Оли «подумать в этом направлении».

«Я уверен, что российской публике будет очень интересно ознакомиться с культурой Непала. Давайте подумаем тоже и в этом направлении», — добавил он.

Ранее Путин приехал на встречу глав делегаций участников ШОС в Тяньцзине.