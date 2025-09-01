Путин встретился с премьером Непала на полях саммита ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

В ходе беседы президент РФ получил предложение посетить Непал и обещал подумать.

"Уважаемый господин премьер-министр, я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал, - сказал он. - Вас мы всегда будем рады видеть в любое удобное для вас время".

Со своей стороны российский лидер предложил собеседнику подумать о возможности углубления и расширения сотрудничества РФ и Непала по разным направлениям.