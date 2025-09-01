Лавров рассказал о шантаже со стороны Запада

Западные страны используют шантаж, пытаясь тем самым помешать формированию многополярного мирового порядка.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшему комментарий министра в Telegram-канале.