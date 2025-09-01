Ушаков: Украинская тема обсуждалась в кулуарах саммита ШОС в Китае

Участники саммита ШОС в китайском Тяньцзине обсуждали тему украинского урегулирования в неофициальной обстановке, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"В кулуарах, это, естественно, обсуждалось", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Владимир Путин говорил на эту тему с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и хозяином саммита - председателем КНР Си Цзиньпином, а также с другими коллегами.

"Наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом", - добавил он.

Напомним, накануне Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в Китай. Сегодня он принял участие в работе саммита ШОС в Таньцзине, а также провел серию двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и группы "ШОС плюс".