Путин рассказал о контактах РФ и Ирана

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте по нескольким вопросам международной повестки, включая иранскую ядерную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в Китае. Во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин заявил, что страны поддерживают постоянный контакт.

«Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы», — заявил он.

Ранее Путин призвал вернуть тему традиционных ценностей в международную повестку.