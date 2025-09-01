Выступление Владимира Путина на саммите ШОС цитируют во всем мире. Владимир Владимирович в своей речи напомнил собравшимся о причинах проведения СВО. Путин подчеркнул, что именно государственный переворот на Украине, поддержанный и во многом спровоцированный Западом, послужил началом кризиса.

Именитый эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, для чего Президент в очередной раз рассказал о причине начала СВО и назвал виновных в происходящем.

- В словах Владимира Владимировича, пожалуй, важнейшее то, что он опять напомнил, кто виновен в превращении Украины в террористическую организацию, - говорит Анатолий Александрович. - Я думаю, что не все собравшиеся в Китае раньше об этом задумывались. А теперь задумаются. В целом для меня в его речи особо нового практически ничего не было. Все, что сказал наш Президент, говорилось им уже не впервые. И потому значительная часть участников об этом знала. Но далеко не все. Для этого Владимиру Владимировичу пришлось повторять.

После саммита ШОС стало понятно: передышки в боевых действиях, о которых так просят Зеленский и Запад, не будет. СВО продолжится до тех пор, пока не устранят первопричины начала спецоперации. Анатолий Вассерман с этим согласен.

- Будет дальнейшее продвижение наших войск, - продолжает Вассерман. – Где остановимся, сказать трудно. Но абсолютно точно, что Краков брать не будем.

При этом, по словам Вассермана, во время саммита ШОС был послан явный сигнал западным оппонентам, о котором им предстоит всерьез задуматься.