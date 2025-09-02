Критика главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в адрес руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стала для последней настоящим ударом. В этом уверен лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

На прошлой неделе фон дер Ляйен говорила, что ЕС работает над конкретным планом отправки военнослужащих на Украину, якобы у блока есть четкая дорожная карта, и в Белом доме по ней достигнуто соглашение. В ответ на это Писториус сказал, что глупо обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров.

«Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле» — написал Филиппо в соцсети.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не имеет никакого отношения к техническому сбою, произошедшему при посадке самолета фон дер Ляйен.