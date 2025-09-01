В Кремле оценили встречи Путина с Моди и Эрдоганом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал важными встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендры Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист ВГТРК Павел Зарубил.

«Это очень важные контакты и с Индией, и с Турцией. Нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях. Было о чем поговорить», — сказал Песков.

Переговоры президента РФ и премьер-министра Индии на полях саммита ШОС состоялись 1 сентября. Во время встречи Моди отметил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу. Также глава индийского правительства заявил, что ждет визита Путина в республику в декабре текущего года.

Переговоры президента РФ и Турции также состоялись 1 сентября. В ходе встречи Путин заявил, что особая роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта будет востребована и далее. Он выразил признательность Эрдогану за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.