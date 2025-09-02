Ким Чен Ын отправился за границу на парад в специальном бронированном поезде

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибудет в Пекин на военный парад на специальном бронированном поезде. Этот вид транспорта десятилетиями использовался лидерами КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пересек границу с Китаем на своем фирменном зеленом поезде, чтобы принять участие в военном параде в Китае, посвященном официальной капитуляции Японии во второй мировой войне, сообщают государственные СМИ КНДР.

Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна в Китай в понедельник и прибыл в Китай рано утром во вторник, сообщила государственная северокорейская газета "Нодон Синмун". Ожидается, что он прибудет в Пекин во вторник утром.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap описало пуленепробиваемый бронированный поезд как движущуюся “крепость”, добавив, что он движется со скоростью всего 60 километров в час, что делает поездку в Пекин продолжительностью около 20 часов.

Этот медленный, но специализированный вид транспорта использовался лидерами КНДР на протяжении десятилетий, напоминает The Guardian. Пуленепробиваемые поезда предлагают более безопасное и комфортное пространство для большого количества пассажиров, охранников, питания и удобств, а также место для обсуждения повестки дня в преддверии встреч, говорят эксперты.

Сообщается, что Ким Чен Ын не испытывает страха перед полетами – он летал на саммит с Дональдом Трампом в Сингапуре в 2018 году и на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в том же году в китайском городе Далянь, отмечает The Guardian.

Но поезд, в котором есть спальни и конференц-зал, оснащенный настенным освещением и красновато-розовыми кожаными креслами, по-видимому, является предпочтительным видом транспорта Ким Чен Ына. Ему потребовалось проехать 4500 км по Китаю на свой второй саммит с Трампом в Ханое в 2019 году – путешествие длилось два с половиной дня.

Пхеньянская газета "Нодон Синмун" во вторник опубликовала фотографии Ким Чен Ына со свитой. На фотографиях, сделанных государственными СМИ, Ким Чен Ын также запечатлен с высокопоставленными чиновниками, отдыхающими на перекуре рядом с зеленым экипажем, украшенным золотыми гербами и отделкой, и сидящим в обшитом деревянными панелями офисе перед большим золотым гербом и северокорейским флагом по бокам. На письменном столе Ким Чен Ына видны ноутбук с золотым тиснением, несколько телефонов, фирменная коробка сигарет и бутылки с голубыми или прозрачными жидкостями. Окна были занавешены сине-золотыми шторами.

Ким Чен Ын входит в число 26 мировых лидеров, которые присоединятся к китайскому председателю Си Цзиньпину, чтобы посмотреть масштабный военный парад, который состоится в среду в Пекине. Президент России Владимир Путин также будет присутствовать на торжественном мероприятии, подчеркивает The Guardian.

Хотя это событие ознаменует первое участие Ким Чен Ына в крупном многостороннем мероприятии за время его 14-летнего правления, это также будет первый случай, когда Ким Чен Ын, Си Цзиньпин и Путин, все ключевые соперники США, соберутся в одном месте. Ни один из лидеров не подтвердил проведение закрытой трехсторонней встречи, отмечает The Guardian.